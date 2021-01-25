Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte fiyatları artan gıda ürünlerinin yanı sıra hijyen malzemeleri de her geçen gün zamlanıyor. HaberTürk TV spikeri Hülya Hökenek, temizlik ürünlerine gelen zamlara ilişkin, "Diş macunlarında yüz lirayı geçen ürünler var. Bu rakamlar gerçek fiyatlar mı? Hangi fiyatın üzerinde aldınız da zarar ediyorsunuz" dedi.

Son dönemde hijyen malzemelerine gelen zamlar el yakıyor. Marketlerdeki etiket fiyatını gören vatandaşlar bir ürünü alırken iki kez düşünüyor.

"HANGİ FİYATIN ÜZERİNDE ALDINIZ DA ZARAR EDİYORSUNUZ?"

Bu durum Habertürk TV'de Gün Ortası adlı haber programını sunan Hülya Hökenek'in de dikkatini çekti. Canlı yayında, ürünlere gelen zam haberini okuyan Hökenek, "Pandemi nedeniyle hijyene verilen önem de artıyor. Talep nedeniyle bu temizlik ürünlerinin kıymeti de artıyor. Ama sadece kıymeti değil, fiyatını da artıyor. Bu süreçte talep nedeniyle fiyatı en çok katlanan ürün ne biliyor musunuz? Diş macunlarında yüz lirayı geçen ürünler var. Bu rakamlar gerçek fiyatlar mı? Hangi fiyatın üzerinde aldınız da zarar ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.