Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?
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Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?

25.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:22

Koronavirüs salgınıyla birlikte fiyatları artan gıda ürünlerinin yanı sıra hijyen malzemeleri de her geçen gün zamlanıyor. HaberTürk TV spikeri Hülya Hökenek, temizlik ürünlerine gelen zamlara ilişkin, "Diş macunlarında yüz lirayı geçen ürünler var. Bu rakamlar gerçek fiyatlar mı? Hangi fiyatın üzerinde aldınız da zarar ediyorsunuz" dedi.

Son dönemde hijyen malzemelerine gelen zamlar el yakıyor. Marketlerdeki etiket fiyatını gören vatandaşlar bir ürünü alırken iki kez düşünüyor.

"HANGİ FİYATIN ÜZERİNDE ALDINIZ DA ZARAR EDİYORSUNUZ?"

Bu durum Habertürk TV'de Gün Ortası adlı haber programını sunan Hülya Hökenek'in de dikkatini çekti. Canlı yayında, ürünlere gelen zam haberini okuyan Hökenek, "Pandemi nedeniyle hijyene verilen önem de artıyor. Talep nedeniyle bu temizlik ürünlerinin kıymeti de artıyor. Ama sadece kıymeti değil, fiyatını da artıyor. Bu süreçte talep nedeniyle fiyatı en çok katlanan ürün ne biliyor musunuz? Diş macunlarında yüz lirayı geçen ürünler var. Bu rakamlar gerçek fiyatlar mı? Hangi fiyatın üzerinde aldınız da zarar ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?
Haber Yorumları (4)
SELİM: Bu yorumu yapması gayet normal, daha çok söylemek istediği şeyler var ama alttan alta sinsi sinsi başka yerlerden vurmaya çalışıyor iktidarı kendini belli etmemek adına çünkü onu yetiştiren o noktaya gelmesini sağlayan üstadlarıından öyle öğrendi bu demokratik(!) hdpnin yurt dışındaki gayrimüslüm destekçilerinin başımıza musallat ettiği pıtırcığı
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RO: Almayın arkadaş. Bu kadar basit. Arz talep meselesi. Almayın ellerinde kalsın.
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MUSTAFA: kullandıgın urun demekkı bızımkınden degıl öğrenmıs olduk.
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