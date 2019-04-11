Ünlü İsimler 'Villa Mu'da Bir Araya Geldi

Mehry mu x Divarese, İlkbahar-Yaz 2019 sezonu koleksiyonu özel bir davetle modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken işbirliklerinden Mehry mu x Divarese, İlkbahar-Yaz 2019 sezonu tanıtımı gerçekleştirildi. Balat'ta düzenlenen davete Rezzan Bernadete, Nüket Mutlu, Banu Bora Mumcu, Ceylan Sohtorik, Begüm Karamahmutoğlu, Ezgi Apa, Rachel Araz gibi isimler de katıldı.

Mehry Mu'nun Kurucusu ve Kreatif Direktörü Güneş Mutlu koleksiyona ve işbirliğine dair yorumlarda bulundu: "Mehry mu köklü miraslardan ve seyahatlerden ilham alan, onların birçok doku ile harmanlandığı bir marka. Divarese ile çıktığımız yolculukta yine markanın köklerinin bulunduğu İtalya'dayız. Bu kez Villa mu sakinleri, yaz için Capri Adası'ndaki evlerine taşındılar. Koleksiyonumuzu ada yaşantısından dokular taşıyan bir mozaik workshop'u ile Balat'ta tanıttık. Çantaların yanı sıra ilk defa ayakkabı koleksiyonu da tasarladığım için çok heyecanlıyım. Yaz ve ada yaşantısı denince akla gelen espadriller ve saboları kendim de giymek icin sabırsızlanıyorum".

Davetliler, koleksiyonun ilham kaynaklarını oluşturan mercan ve limon mozaik workshop'una da katılarak keyifli dakikalar geçirdi. Yapılan bilgilendirmede; İtalya'nın Capri adasından ilham alan renkleri, limon ve mercan detayları ile birlikte sezonun tüm canlılığını ve enerjisini açığa çıkaracak. Ayrıca; İtalyan esintisi taşıyan çantaların yanı sıra Mehry Mu, bu sezon kendi markası içinde bir ilke imza atarak, koleksiyona espadril, sabo, pareo, hasır şapka ve saç aksesuarları ekledi. Keten dokuların ön plana çıktığı tasarımlarda limon ve mercan desen yorumları dikkat çekti.

Geçen sezon olduğu gibi İtalyanca çiçek isimlerinin ilham verdiği koleksiyona Mimoza, Cala, Corallo, Donnola, Gelsamino, Garafona, Azelea modelleri; çantalarda da kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tonlarda hazeran desenleri eklendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA