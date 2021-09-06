Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Dural Gayrimenkul şirketinin sahibi Fahri Dural'ın oğlu girişimci Kaan Dural, geçirdiği bademcik ameliyatında doktorların yanlışlıkla küçük dilini kestiklerini ileri sürerek şikâyetçi oldu.

Kaan Dural (32), geçtiğimiz günlerde 2017'de evlendiği ünlü iş adamı Aziz Torun'un kızı Zeynep Torun'la boşanmıştı. Boşanmadan günler önce bademciklerinin şişmesi nedeniyle Fulya'daki özel bir hastaneye başvuran ünlü girişimcinin sürekli farenjit problemi yaşadığı için bademciklerinin alınmasına karar verildi.

AĞZINDAN KAN GELMEYE BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Dural'a gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyat için gün verildi. 27 Aralık günü ameliyat masasına yatan ünlü iş insanının lazerle bademcikleri kesilmişti. Ameliyat sonrası taburcu edilen iş insanının bir süre sonra ağzından kan gelmeye başladı. Kendinden geçerek evine yakın başka bir hastaneye kaldırılan Dural'ın, yapılan tetkiklerde küçük dilinin tamamının kesildiği ortaya çıktı.

"ARTIK HORLAMA YAŞAMAZSIN"

Hastane yetkililerine durum sorulduğunda ise küçük dilinin kesilmesi zorunda kalındığı şeklinde bir cevapla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre doktorlar, "Artık horlama yaşamazsın" diyerek Dural'ı geçiştirdi. Ünlü girişimci, kendisine yapılan ameliyatta bu hususun belirtilmediği gibi, buna onay vermediğini ve yanlış tedavi nedeniyle küçük dilinin tamamının kesildiğini ileri sürerek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve hastane yetkililerinden şikâyetçi oldu.

Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Yaşar Güler Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 09:52:06. #1.16#

title