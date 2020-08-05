Ünlü iç çamaşırı markası Penti, siber saldırıya uğradığını duyurdu Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün artan siber saldırıların hedefinde birçok devlet kurumu v­e özel şirket yer alırken, Penti'de bu saldırılardan nasibini aldığını duyurdu. 31 Temmuz'da yapılan bu saldırıya hemen müdahale ettiklerini söyleyen şirket, hiçbir müşterisinin kredi kartı bilgisi ile ilgili bir riskinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Giyim şirketi Penti, müşterilerine gönderdiği mesajla siber saldırıya uğradıklarını duyurdu.

31 Temmuz 2020 Cuma günü, son zamanlarda dünya çapında birçok kurumun da karşılaştığı, uluslararası şebekeler tarafından organize edilen bu tarz siber saldırılardan birinin de kendi şirketlerini hedef aldığını tespit ettiklerini söyleyen şirket, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilgi teknolojileri ekibimizin, siber güvenlik ekibimizin ve siber güvenlik hizmeti aldığımız paydaşlarımızın da çalışmaları ile bu saldırıya hemen müdahale ederek karşılık verdik ve saldırganların sistemlerimize erişimlerini engelledik.

Çalışmalarımız neticesinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız açısından oluşması muhtemel riskleri bertaraf etmeyi başardık ve devam edebilecek saldırılar için de önleyici ve alt yapımızı kuvvetlendirici çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"HİÇBİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Belirtmek isteriz ki hiçbir müşterimizin kredi kartı bilgisi ile ilgili bir risk söz konusu olmadığı gibi, Penti olarak tüm dünyadaki 600 mağazamızda, penti.com ve penti mobil uygulamamız ile de 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak istemeniz halinde misafir.iliskileri@penti.com.tr uzantılı e-posta adresimize e-posta göndererek veya 0850 3330768 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz."