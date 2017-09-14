Ünlü Futbolcu Jese'nin Oğlu, Hastanede Hayat Mücadelesi Veriyor

O golü atamadı, son müdahaleyi yapamadı, ya da köşeye giden o topu kurtaramadı diye futbolcuları yerden yere vururken acımasız olabiliyor, çok önemli bir şeyi unutuyoruz: Onların da bizim sizin gibi insan olduğunu, onların da dertleri olduğunu, onların da acı çektiklerini. Tıpkı İspanyol golcü Jese Rodriguez gibi.

PSG'den Stoke City'ye transfer olan İspanyol golcü Jese Rodriguez'in transferinden önce 26 Haziran'da prematüre doğumla bir oğlu dünyaya gelmişti. Jese'nin hasta olarak doğan küçük oğlunun tedavisi halen sürüyor. O günden beri Gran Canaria'da bir hastanede olan küçük Nyan için sürekli İngiltere ile İspanya arasında mekik dokuyan İspanyol futbolcu zor günler yaşıyor.

ÇOCUĞU, AMELİYAT OLACAĞI GÜNE KADAR HASTANEDE KONTROL ALTINDA

İngiltere'de olduğu zamanlarda sosyal medya vasıtasıyla oğlundan haber alıyor. Prematüre doğan Nyan'ın ameliyat olması gerekiyor. Ancak vücudu yeterince gelişmediği için ameliyat olacağı güne kadar hastanede kontrol altında tutuluyor. Eşi Aurah Ruiz ile Nyan adını verdikleri minik bebeğiyle gurur duyan Jese, Instagram'dan oğlunu öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken minik oğluna duygusal bir mesaj yazarken içindekileri döktü.

İşte okuyanları gözyaşlarına boğan o mesaj:

"SENDEN HER GÜN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM"

"Eğer dünya senin yeterince iyi olmadığını düşünüyorsa bu bir yalan. Sen başıma gelen en güzel şeysin. Bana her zaman mutluluk vereceksin. Her gün senden, gücünden, arzundan, hassasiyetinden, küçücük bedeninle acı çekmene rağmen vazgeçmemenden küçük adımlarla ilerleyişinden bir şeyler öğreniyorum... Bu kötü duruma rağmen kalbimin içine dolduruyorsun. Teşekkürler oğlum...

"HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"

Artık daha fazla çalışacağım, daha çok gol atacağım, çocuğunu evde gülümserken görmek isteyen bir babanın yapabileceği her şeyi yapacağım. Bunu benim savaşçım için yapacağım. Her şey yoluna girecek. Hep yanında olacağım"

(CNN Türk)