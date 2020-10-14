Ünlü dövüşçü Natalya'nın Lacey Evans'la yaptığı maçta dişi kırıldı
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Ünlü dövüşçü Natalya'nın Lacey Evans'la yaptığı maçta dişi kırıldı

14.10.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:14

WWE'nin ünlü dövüşçülerinden Natalya, geçtiğimiz günlerde Lacey Evans'la karşı karşıya geldiği maçta şanssız bir olayla karşılaştı. Evans'ın darbesi sonrası 38 yaşındaki Natalya'nın dişi kırıldı.

Başarılı dövüşçü, dişinin kırıldığı halinin görüntüsünü Twitter hesabından paylaşırken, "Evans sert bir sporcu. Dişimi kırmasına rağmen onu yendim" diyerek yaşadığı kötü duruma rağmen keyifli olduğunu belirtti.

Lacey Evans ise bu paylaşımın altına, "Sanırım burası özür dilemem gereken yer" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"SEN ACI ÇEKMEYİ HAK ETMİYORSUN"

Natalya'nın hayranları dişinin kırılması sonucu başarılı sporcuya destek verirken, "Sen acı çekmeyi hak etmiyorsun" mesajlarını paylaştılar.

Sosyal medyada da bir hayli aktif olan 38 yaşındaki Natalya, 4.2 milyon takipçiye sahip.

Ünlü dövüşçü Natalya'nın Lacey Evans'la yaptığı maçta dişi kırıldı

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