Ünlü anketçiden bomba iddia: Bahçeli, Berat Albayrak'ı çok seviyordu

Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili ilginç bir yorum da ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan geldi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"AİLE İÇİ BİR MESELE, EKONOMİ İLE ALAKASI YOK"

Medyaya yansıyan kulislerin yüzde 90'ının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Mehmet Ali Kulat, "Bu tamamen aile içi bir mesele, çok net. Tahmin değil. Bu aile içi bir mesele, ekonomi ile falan alakası yok, çok net söyleyeyim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Ali Kulat

"BAHÇELİ, ALBAYRAK'I ÇOK SEVİYORDU"

Açıklamasının devamında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Berat Albayrak'ı çok sevdiğini belirten Kulat, "Şu an Devlet Bahçeli'nin kabinede en sevdiği bakan sayın Süleyman Soylu'dur diğeri de Berat Albayrak'dır. Bunu çok net ifade edebilirim. Kendilerinin daha önce yaptığı açıklamalara dayanarak bunu söylüyorum. Berat Albayrak'dan MHP'nin bir şikayeti bildiğim kadarıyla hiç olmadı" ifadelerini kullandı.