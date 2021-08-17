Üniversite, ürettiği balı satışa çıkardı
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Üniversite, ürettiği balı satışa çıkardı

Üniversite, ürettiği balı satışa çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ürettiği balları satmaya başladı.

Malatya İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ürettiği balları satmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen yüzde 100 doğal petek ve süzme balın kilosu 100 TL'den satılıyor.

Doğal bal temin etmek isteyenler İnönü Üniversitesi öğrenci yaşam merkezi altındaki Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuracak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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