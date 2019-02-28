Univera Kimdir?
Univera Kurumsal Teknoloji Çözümleri Kıdemli Satış Yöneticisi Figen Türer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Univera Kurumsal Teknoloji Çözümleri Kıdemli Satış Yöneticisi Figen Türer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Univera'nın kurumsal bir teknoloji çözümleri firması olduğunu belirten Türer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Univera olarak biz kendimizi bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz ve Türkiye'nin önde gelen pek çok firmasının hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz."
Kaynak: Wise.tv