Univera Kimdir?

Univera Kurumsal Teknoloji Çözümleri Kıdemli Satış Yöneticisi Figen Türer, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Univera'nın kurumsal bir teknoloji çözümleri firması olduğunu belirten Türer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Univera olarak biz kendimizi bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz ve Türkiye'nin önde gelen pek çok firmasının hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz."