UniCredit Türkiye'den çekiliyor

23.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:52

UniCredit bankasının Türkiye'den çekilme kararı aldığı bildirildi. İtalyan bankası, Yapı Kredi ile 17 yıllık ortaklığına son veriyor.İtalyan UniCredit Bankası'nın Türkiye piyasasından çekilme kararı aldığı bildirildi. Reuters ajansı, isimleri açıklanmayan üç üst düzey banka yöneticisine dayandırdığı haberinde UniCredit'in Yapı Kredi ile 17 yıllık ortaklığına son vererek Türkiye piyasalarından çekilmeyi planladığını duyurdu.



Haberde İtalyan UniCredit'in Yapı Kredi yönetimiyle karşılıklı olarak bu karara vardıkları belirtildi. Buna göre UniCredit, Yapı Kredi'yi kontrol eden Koç Finansal Servisler'deki yüzde 50 hissesini Koç Holding'e satacak.



UniCredit ve Koç Grubu'nun eşit oranlı ortaklığındaki Koç Finansal Hizmetler, Yapı Kredi'nin yaklaşık yüzde 82'sine sahip. Kalan hisseler ise halka açık.



UniCredit, Türkiye ekonomisinde geçen yıl yaşanan durgunluğun ardından bu ülkedeki yatırımlarını gözden geçirme kararı almıştı. UniCredit'i yeniden yapılandıracağını açıklayan grup CEO'su Jean Pierre Mustier, son dönemde İtalyan yatırım bankası Mediobanca dahil çeşitli bankalardaki hisselerini de geri çekmişti.



Mustier, Aralık ayının başında UniCredit'in yeni stratejisini açıklayacak.



