Ünal Karaman Milli Takım'a gelecek mi? Ünal Karaman Milli Takım'ın başına mı geçecek?

Dün akşam 6-1'lik sonuç ile Hollanda'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'in koltuğu sallanıyor. Gelen çok sayıda eleştirilerin ardından gündemde en çok ismi geçen kişi ise Ünal Karaman. Geçtiğimiz günlerde Göztepe ile yollarını ayıran başarılı antrenör internette en çok konuşulan isimler arasında.

A Milli Futbol Takımında son dönemde alınan başarısız skorların ardından Şenol Güneş'e ağır eleştirilerin ardından bir çok futbol sever Şenol Güneş ile ilgili görevden ayrılması yönünde tweet atılırken. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası trend olan Ünal Karaman hakkında "Milli takıma mı geliyor" yorumları yapıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ÜNAL KARAMAN MİLLİ TAKIMA GELECEK Mİ?

Hollanda'ya karşı alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş'in açıklamaları gündeme oturdu. Yaptığı açıklamalar ve alınan mağlubiyet sonrası yoğun eleştiriye maruz kalan Şenol Güneş'ten sonra Sosyal medyada en çok konuşulan isim Ünal Karaman oldu. Başarılı antrenör lige Göztepe'nin teknik direktörü olarak başlamış ancak 3 hafta sonunda yönetimle karşılıklı anlaşarak Göztepe'den ayrılmıştı. Alınan kötü sonucun ardından Ünal Karaman ile ilgili çok sayıda tweet ve paylaşım yapıldı.