Unai Emery'nin Villarreal'in Başında Verdiği Sınav

Sevilla ile üç kez üst üste Avrupa Ligi kupası kazanan Unai Emery, Villarreal'i Avrupa sahnesine taşıyacak en ideal adaydı. Villarreal'in başına geçen teknik adam Castellon kasabasının takımını Avrupa sahnesinin büyük isimlerinin yanına taşımak için mücadele ediyor.