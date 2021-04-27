Unai Emery'nin Villarreal'in Başında Verdiği Sınav
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Unai Emery'nin Villarreal'in Başında Verdiği Sınav

Dugout - Haberler | Spor

Sevilla ile üç kez üst üste Avrupa Ligi kupası kazanan Unai Emery, Villarreal'i Avrupa sahnesine taşıyacak en ideal adaydı. Villarreal'in başına geçen teknik adam Castellon kasabasının takımını Avrupa sahnesinin büyük isimlerinin yanına taşımak için mücadele ediyor.

Sevilla ile üç kez üst üste Avrupa Ligi kupası kazanan Unai Emery, Villarreal'i Avrupa sahnesine taşıyacak en ideal adaydı. Villarreal'in başına geçen teknik adam Castellon kasabasının takımını Avrupa sahnesinin büyük isimlerinin yanına taşımak için mücadele ediyor.

Unai Emery'nin Villarreal'in Başında Verdiği Sınav

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Muslera Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Unai Emery'nin Villarreal'in Başında Verdiği Sınav - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:58:57. #1.14#

title