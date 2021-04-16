Unai Emery Eski Kulübü Arsenal İle Eşleşmeleri Hakkında Açıklamalarda Bulundu
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Unai Emery Eski Kulübü Arsenal İle Eşleşmeleri Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Dugout - Haberler | Spor

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, Avrupa Ligi yarı finallerinde Arsenal ile eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce de eskiden çalıştığı kulüplerle karşılaştığını söyleyen, Emery Villarreal kasabası için tarihi bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, Avrupa Ligi yarı finallerinde Arsenal ile eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce de eskiden çalıştığı kulüplerle karşılaştığını söyleyen, Emery Villarreal kasabası için tarihi bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.

Unai Emery Eski Kulübü Arsenal İle Eşleşmeleri Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Kaynak: Dugout

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