Unai Emery Eski Kulübü Arsenal İle Eşleşmeleri Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Villarreal teknik direktörü Unai Emery, Avrupa Ligi yarı finallerinde Arsenal ile eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce de eskiden çalıştığı kulüplerle karşılaştığını söyleyen, Emery Villarreal kasabası için tarihi bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.