Umut Meraş neden yok? Milli Maçta Umut Meraş neden oynamıyor? Umut Meraş sakat mı? Umut Meraş oynamıyor mu?

2022 Dünya Kupası elemeleri maçında Umut Meraş'ın maçta olmadığı izleyicilerin dikkatini çekti ve neden olmadığı araştırılmakta. Peki, Umut Meraş neden yok? Milli Maçta Umut Meraş neden oynamıyor? Umut Meraş sakat mı? Karadağ maçında Umut Meraş neden oynamıyor?

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a transfer olan Umut Meraş'ın Milli Takım Kadrosunda olmaması vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Konu ile ilgili internette en çok "Umut Meraş neden yok? Milli Maçta Umut Meraş neden oynamıyor? Umut Meraş sakat mı? Karadağ maçında Umut Meraş neden oynamıyor?" sorularını araştırmakta. Umut Meraş'ın neden olmadığı ile ilgili detaylar haberimizde.

UMUT MERAŞ NEDEN YOK?

Umut Meraş A Milli Takım Kampında yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldı. Umut Meraş'ın yerine yine Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz kadroya dahil edildi. Umut Meraş'ın sakatlığı hakkındaki ilk bilgiler ise alt adalesinden olduğu ve oyuncunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı yönünde.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Aralık 1995

Kaç yaşında: 25 yaşında Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Nereli: Eminönü, İstanbul,

Boy: 1,78 m Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Cengiz Umut Meraş20 Aralık 1995 yılında Eminönü, İstanbul'da doğmuştur. Sol Bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 2 takımlarından Le Havre'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Boluspor kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Bursaspor'da oynadı. 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Le Havre kulübüne transfer oldu. 2021 - 2022 sezonu öncesi Beşiktaş'a transfer oldu.