Umut Bulut, Süper Lig'de 503 maçla Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu egale etti
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Umut Bulut, Süper Lig'de 503 maçla Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu egale etti

15.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:15

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı. Fenerbahçe efsanesi olan Çetin, 19 yıllık kariyerinde son maçını 2000 yılında Adanaspor formasıyla Gaziantepspor'a karşı oynamıştı.

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı.

Süper Lig'de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor'un 37 yaşındaki deneyimli forveti, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıktı.

SON MAÇINA 2000 YILINDA ÇIKTI

Antalya deplasmanında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Umut, Süper Lig tarihinin 503 maçla "en çok forma giyen oyuncu"su Oğuz Çetin'in bu unvanını paylaştı.Fenerbahçe efsanesi olan Çetin, 19 yıllık kariyerinde son maçını 2000 yılında Adanaspor formasıyla Gaziantepspor'a karşı oynamıştı.

UMUT 100'LER KULÜBÜNE DE GİRMEYİ BAŞARDI

Ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut Bulut, "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde, zirvenin tek sahibi olmaya doğru ilerliyor.

Umut Bulut, Süper Lig'de 503 maçla Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu egale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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