Ümraniyespor'un Yeni Hocası İsmet Taşdemir Oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli çalıştırıcı İsmet Taşdemir ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu. 2017-2018 sezonunda takımın başında bulunan Bayram Bektaş'ın Göztepe'ye transfer olmasının ardından İstanbul ekibi, İsmet Taşdemir ile 2+1 bir yıllık sözleşme imzaladı.

44 yaşındaki Taşdemir, geçen sezon TFF 2. Lig'de BUGSAŞ Spor ve Altay'ı çalıştırmıştı.