Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "2 günde 1 maç oynamak zorluyor" - Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "2 günde 1 maç oynamak zorluyor" Menemenspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, 2 günde 1 maça çıkmanın kendilerini zorladığını söyledi.

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "2 günde 1 maç oynamak zorluyor"

İSTANBUL - Menemenspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, 2 günde 1 maça çıkmanın kendilerini zorladığını söyledi.

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. 2 günde bir maç oynamanın kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ederek sözlerine başlayan Karafırtınalar, "Rakip bu maça iki gün avantajlı çıkmıştı. Mazeretimiz yok, buradan kazanıp ayrılmak istiyorduk. Skoru koruyamadık. İkinci yarının başında pozisyonlar da geldi ancak çok üretken olamadık. Mücadele gücü yüksek bir takıma karşı oynadık. Yenilmeme serisine devam ettiğimiz için, ilk altı içinde olduğumuz için mutluyuz. Artık bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.

Kaynak: İHA