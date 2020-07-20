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Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Emrah Başsan, Gabriel Obertan'ın sakatlığının ilerlemesi nedeniyle son dakika kararıyla ilk 11'de çıktığı Cesar Grup Ümraniyespor maçında 2 gol atarak, takımının Süper Lig'e yükselmesinde kritik bir görev üstlendi.

Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
20.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:23

Erzurumspor, Hatayspor'un ardından bu sezon Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Mavi beyazlı ekibin 2018/19 sezonunda Portekiz takımı Vitoria Setubal'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Emrah Başsan ise Erzurum temsilcisinin TFF 1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği Cesar Grup Ümraniyespor maçındaki performansıyla alkış topladı.

Takımının 4-1 kazandığı karşılaşmada rakip kaleye 2 gol gönderen Emrah'ın bu karşılaşmada 11'e son anda girmesi de dikkat çeken bir başka detay oldu.

YEDEK OLMASI PLANLANIYORDU

Orta saha oyuncusu Obertan'ın sakatlığının nüks etmesi nedeniyle müsabakanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'e alınan Emrah, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da iki sezondur forma giyiyor. Deneyimli oyuncunun zorlu Ümraniye maçında yedekler arasında olması planlanıyordu.

"HAZIR MISIN?"

Obertan'ın sakatlığı nedeniyle son dakikada ilk 11'e alındığını aktaran Emrah Başsan, teknik direktörün son anda kendisine "Hazır mısın?" diye sorduğunu söyledi ve "Şampiyonluk maçında bir hocanın sadece 11 futbolcuya ihtiyacı yoktur. Genelde 14 ya da 15 futbolcuya ihtiyacı olabiliyor. Maçtan önce toplantıda hocamızın verdiği kararla ismim açıklanmadığında, ben de ikinci yarı arkadaşlarıma daha çok katkı sağlayacağımı düşünmüştüm. Obertan'ın ufak bir sakatlığı oldu. Sonrasında hoca 'Hazır mısın?' diye sordu. Ben de her zaman hazır olduğumu söyledim. Bazen futbolcuların hem psikolojik hem de mental anlamda hazır olması gerekiyor. Sonuçta bir şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Biz burada bir aileyiz. Biz hak ettiğimiz için Süper Lig'e çıktık" dedi

"BİR AİLE OLUNURSA, DIŞARIDAN O KALEYİ YIKAMAZSIN"

Deneyimli futbolcu Emrah Başsan koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Son maçta stadın tamamen dolmasını ve şampiyonluğu taraftara armağan etmek istediklerini ama salgın nedeniyle bunun kısmet olmadığını ifade eden Başsan, "Çok zorlu bir 34 hafta geçirdik. Maddi ve manevi sıkıntılar yaşadık ama çok şükür biz kulüp, yönetim, takım olarak çok büyük bir aile olduk. En önemlisi de bence bu. Sonuçta içeride bir aile olunursa, dışarıdan o kaleyi yıkamazsın" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ"

Bir önceki yıl küme düşen takımın bir sonraki yıl aynı lige çıkmasında genelde zorluk yaşandığını anlatan Başsan, kendilerinin de çok zorluklar çektiğini dile getirdi. Yönetim, teknik heyet ve takım olarak bu zorlukların üstesinden geldiklerini söyleyen Emrah, "Aslında burada önemli olan iyi bir takım kurabilmek. Takımı kurduktan sonra ise samimi olabilmek önemli. Biz gerçekten bu uyumu çok güzel sağladık ve en büyük kozumuz içerideki arkadaşlığımızdı. Ben normalde oynadığım takımlar hakkında sürekli böyle konuşmalar yapmam ama görünen köy kılavuz istemez. Gerçekten içeride güzel bir dostluk yakalamıştık ve herkes birbirini çok iyi tanıdı. Onun sayesinde layık olduğumuz yere çıktık ve başardık. İnşallah Süper Lig'deki durumumuz çok daha iyi olacak. İnşallah bu yıl ki performansımızdan ders alırız" diyerek sözlerini tamamladı.

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