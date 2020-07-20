Ümraniyespor'a yeni sportif direktör TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da sportif direktörlük görevine Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'da sportif direktörlük görevine Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, sportif direktörlük görevine Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Cesar Grup Ümraniyespor, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunu 44 puan ve averajla 11. sırada tamamladı.

İstanbul temsilcisi, daha önce sportif direktör Ergün Keleş'in yanı sıra futbolcular Timur Temeltaş, Tonci Mujan, Fıratcan Üzüm, Muharrem Öner, Ajdin Hasic, Mücahit Can Akçay ve Erdem Seçgin ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA