Ümit Şengül: "Federasyon bizi yoğun programa soktu!"
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Ümit Şengül: "Federasyon bizi yoğun programa soktu!"

05.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:13

- Ümit Şengül: "Federasyon bizi yoğun programa soktu!

- Ümit Şengül: "Federasyon bizi yoğun programa soktu!"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül:

"İyi bir takımız daha da iyi olacağız"

GİRESUN - 2-0'lık Eskişehirspor galibiyeti sonrası konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bugün 15 günde 5. maçımızı oynadık. Federasyon bizi yoğun bir programa soktu. Bunu federasyona bir serzeniş olarak ifade etmek isteriz" dedi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik sorumlusu Ümit Şengül, yorgun ev eksik bir takım olmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bugün 15 günde 5. maçımızı oynadık. Bayağı eksik kadro ile mücadele ediyoruz. Sıkışık bir programdayız. Federasyon bizi yoğun bir programa soktu. Bunu federasyona bir serzeniş olarak ifade etmek isteriz. Maça gelecek olursak ilk yarıda ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince rakibin direnci arttı. İkinci yarı maçı çevirmeyi başarabildik. Bu maçın kazancı bize artı bir motivasyon kazandırdı. Gelecek maçlara da yansıyacaktır. İyi bir takımız daha da iyi olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Ümit Şengül: 'Federasyon bizi yoğun programa soktu!'
Ümit Şengül: 'Federasyon bizi yoğun programa soktu!'
Ümit Şengül: 'Federasyon bizi yoğun programa soktu!'
Ümit Şengül: 'Federasyon bizi yoğun programa soktu!'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE

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