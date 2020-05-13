HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı ve "sulu derbi" olarak bilinen 2007'deki maçta Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat ile Galatasaray'ın savunmacısı Song'un saha ortasındaki sohbetleriyle ilgili yıllar sonra itiraf geldi. Ümit Özat, Song'tan Köln'e transferi öncesi bilgi aldığını söyledi.

13.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:05

2007'de Ali Sami Yen'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı Lugano ve Edu'nun attığı gollerle 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eren maçın akıllara kazınan karesiyle ilgili Ümit Özat, yıllar sonra açıklamada bulundu.

Maçın son dakikalarında tribünde çıkan olaylar ve sahaya atılan su şişeleri nedeniyle maçın hakemi Bülent Demirlek, olayların yatıştırılması için maçı durdurup soyunma odasına gitmişti.

Hakemin tekrar sahaya dönmesi beklenirken hafızalardan silinmeyecek kare çekilmişti. Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat ile Galatasaraylı Song'un saha ortasındaki samimi sohbeti.

"KÖLN'E TRANSFERİMİ KONUŞUYORDUK"

O anı anlatan Ümit Özat, yıllar sonra Song ile saha ortasında ne konuştuğunu açıkladı! Ümit Özat, "Köln'e transferim öncesi bilgi alıyordum." dedi ve ekledi;

"Meşhur sulu derbi. O maçta ben Köln ile çoktan anlaşmıştım. Rigobert de önceden orada oynadığı için kulüp ve şehir hakkında bilgiler alıyordum. Yeni bir maceraya başlayacaktım. Bu fotoğraf çekildiği esnada Köln'de yaşayacaklarımı asla bilmiyordum. Hatta biri çıkıp söyleseydi şaka yapıyor falan zannederdim. Ne tuhaf değil mi? Fotoğrafta durduğu gibi durmuyor zaman. Sen yaşaman gerekenleri yaşıyorsun ve hep yeni bir maceraya doğru ilerliyorsun. Şükredip devam ediyorsun. Fotoğrafların ise sadece hikayesi kalıyor aklında."

Bu arada Song, 2001-2002 sezonunda West Ham United'den Köln'e kiralık gitmiş ve bir sezon oynamıştı.

Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Spor
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum Spor
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur Spor
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun Spor
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Spor
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Ersin Korkut Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:38:18. #1.15#
title