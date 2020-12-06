Ümit Özat: "Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ümit Özat: "Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz"

06.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:33

- Ümit Özat: "Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz" Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Akhisarspor maçının ardından, "Bizi rüya takım gibi mi görüyorlar bilmiyorum ama böyle görüyorlarsa yanlış. Karşımızda rakip var onlara da saygı duymak lazım.

- Ümit Özat: "Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz"

ADANA - Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Akhisarspor maçının ardından, "Bizi rüya takım gibi mi görüyorlar bilmiyorum ama böyle görüyorlarsa yanlış. Karşımızda rakip var onlara da saygı duymak lazım. Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Adana Demirspor, ligin 12. haftasında evinde Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Oyuncularımı kutluyorum. Keçiören maçından sonra çok iyi dönüş yaptılar. Akhisarspor'u mücadelelerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Geçen hafta taraftarların kendisini eleştirmesine de değinen Özat, daha sonra şunları kaydetti:

"Biz antrenörüz. Bir takımda en çok teknik adam kazanmak ister. Dolayısıyla oyuncudan daha çok biz kazanmak isteriz. Ancak şunu görüyorum. Birlik ve beraber olamadığımızı görüyorum. Susayım, konuşmayayım diyorum ama olmuyor. Geçen sene bu takım ilk yarıyı 24 puanda kapatmış ama bizim 1 maç eksiğimiz olduğu halde 21 puandayız. Bu camiaya ilk geldiğimde 11. sıradan alıp play-off oynattım. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Yaşlı bir takımız. Benim üzerimden takım yıpratılmaya çalışılıyor. 11 maçın 11'ini de kazanan takım ve antrenör varsa söyleyin bilelim. Herkesin dilinde, aklında bir hoca olursa böyle başarıya ulaşamayız. Ben buraya başkan ve Metin abinin bir lafıyla geldim, bir lafıyla da giderim. Böyle davranılmayı hak etmiyoruz. Dolayısıyla insanı kötü zamanda eleştiriyorsunuz, iyi yapınca da değerini bilin. Bizi rüya takım gibi mi görüyorlar bilmiyorum ama böyle görüyorlarsa yanlış. Karşımızda rakip var onlara da saygı duymak lazım. Galibiyeti Raşit Akarsu'ya armağan ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum."

Ümit Özat: 'Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz'
Ümit Özat: 'Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz'
Ümit Özat: 'Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz'
Ümit Özat: 'Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

İlgili Haberler

Ümit Özat: 'Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz?'
Ümit Özat: "Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz?"
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: 'Galibiyeti hak edecek oyun ortaya koymadık'
Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: "Galibiyeti hak edecek oyun ortaya koymadık"
Mustafa Özat: 'Demek ki dersimize iyi çalışmamışız'
Mustafa Özat: "Demek ki dersimize iyi çalışmamışız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cansu Dere Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümit Özat: "Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:33:27. #1.15#
title