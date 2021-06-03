Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kulübe veda etmesinin ardından genç hocaya sürpriz bir destek geldi. Daha önce Emre Belözoğlu için ağır sözler söyleyen ve ithamlarda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Özat paylaşımında, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor" dedi.
Son dönemde özellikle Emre Belözoğlu'yla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Ümit Özat, genç hocanın Fenerbahçe'de devam etmesi gerektiğini ifade ettiği paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
"TAKIMI EN İYİ O TANIYOR"
Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, yaptığı paylaşımda Ali Koç'un bu kararının doğru olmadığını savunarak, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor" dedi.