Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kulübe veda etmesinin ardından genç hocaya sürpriz bir destek geldi. Daha önce Emre Belözoğlu için ağır sözler söyleyen ve ithamlarda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Özat paylaşımında, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor" dedi.