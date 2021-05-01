Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor

Fenerbahçe'nin 100. yıldaki kaptanı Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun dışında gazeteci Ahmet Ercanlar'la da bir süredir polemik yaşıyor. Ancak son yapılan paylaşımlar polemiğin ötesinde bir boyuta ulaştı. Ahmet Ercanlar'ın, "Duaları kabul olsa gökten kemik yağacak. Kendini pazarlamış. Hain, alçak, iftiracı" paylaşımına Özat'tan sert yorum geldi. Özat, "Neyse ki ses yalıtımlı cam taktırdık. Pencereyi kapatınca havlama sesleri duyulmuyor" dedi.