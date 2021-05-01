Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor
Fenerbahçe'nin 100. yıldaki kaptanı Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun dışında gazeteci Ahmet Ercanlar'la da bir süredir polemik yaşıyor. Ancak son yapılan paylaşımlar polemiğin ötesinde bir boyuta ulaştı. Ahmet Ercanlar'ın, "Duaları kabul olsa gökten kemik yağacak. Kendini pazarlamış. Hain, alçak, iftiracı" paylaşımına Özat'tan sert yorum geldi. Özat, "Neyse ki ses yalıtımlı cam taktırdık. Pencereyi kapatınca havlama sesleri duyulmuyor" dedi.
Fenerbahçeli isimlerin son zamanlarda kendi aralarında olan atışmaları gündemi sallıyor. Emre Belözoğlu ve Ali Koç yönetimi hakkında olumlu düşüncelere sahip olmayan ve zaman zaman eleştiren Ümit Özat, bir dönem Fenerbahçe muhabirliği yapmış Ahmet Ercanlar ile de gerilim yaşıyor. Ancak son paylaşımlarda bu kez çok ileriye gidili.
İşte ikilinin o söz düellosu: