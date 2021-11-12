Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı maç için stada giderken yolda kaldı
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda saat 22.00'de Belçika'yla karşılaşacak olan Ümit Milli Takım, Belçika Futbol Federasyonu'nun tahsis ettiği aracın bozulması sonucu maçın oynanacağı stada varamadı. TFF'den yapılan açıklamada, "Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Belçika'yla karşılaşacak olan Ümit Milli Takım, 22.00'de oynanacak maç için çıktığı yolda otobüsün bozulması sonucu stada varamadı.
"BAŞLAMA SAATİ, MAÇIN DELEGE VE HAKEMLERİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR"
Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımıza Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması sonucu Millî Takımımız stada varamamıştır. Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir" ifadeleri kullanıldı.
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