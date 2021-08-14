Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası için Letonya'ya gitti

Kadın ve Erkek Ümit Milli Judo Takımları, Avrupa Şampiyonası için Letonya'ya gitti.

Kadın ve Erkek Ümit Milli Judo Takımları, Avrupa Şampiyonası için Letonya'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'da 17-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 37 ülkeden 176 kadın ve 216 erkek sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda milli formayı giyecek sporcular şunlar:

Kadınlar: Zilan Ertem (40 kilo), Zeynep Betül Sarıkaya ve Nurten Doğrusoy (44 kilo), Şeyma Yıldırım ve Elif Kırt (48 kilo), Meryem İclal Arslan (52 kilo), Reyhan Oğuz (57 kilo), Elif Başkurt ve Öznur Efe (+70 kilo)

Erkekler: Yusuf Can Uzun ve Mehmet Şahin Ertem (50 kilo), İbrahim Demirel ve Yunus Emre Esenboğa (60 kilo), Emre Karaduman (66 kilo), Erman Gürgen (73 kilo), İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin (+90 kilo)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur