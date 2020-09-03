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Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak

Eski milli futbolculardan Ümit Karan 11 yıl önce bıraktığı futbola 43 yaşında geri döndü. Karan, Vefaspor'un hem teknik heyetinde hem de takımda yer alacak.

03.09.2020 08:40 | Son Güncelleme: 03.09.2020 08:49

11 sezon önce futboldan emekliliğini açıklayan Ümit Karan BAL ekiplerinden Vefaspor ile yeniden yeşil sahalara döndü.

Ümit Karan kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada Vefaspor ile anlaşma sağladığını ve yeşil beyazlı kulüp başta olmak üzere tüm amatör kulüplere maddi ve manevi destek olacağını söyledi.

HEM FUTBOLCU HEM DE ANTRENÖR

Ümit Karan'ın Vefaspor'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alacağı belirtildi.

Ümit Karan, futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmaya başlamıştı. Karan, Malatyaspor USA ve FC Shkupi'de görev almıştı.

Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak
Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak
Haber Yorumları (6)
TÜRKMEN: Ne yaptı ki efsane oldu
Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
BUNAK: Severim boyle cesurlari, bekleyip gorerik looo
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
HIYAR: Tmm looo
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