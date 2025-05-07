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Ümit Karan neden cezaevine girdi?

Ümit Karan neden cezaevine girdi?
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Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın cezaevine giriş nedeni merak konusu oldu. Eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya yönelik "sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçlamasıyla dava açıldı. Peki, Ümit Karan neden cezaevine girdi?

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden biri olan Ümit Karan, 2025 yılında cezaevine girmesiyle yeniden gündeme geldi. Eski futbolcunun neden hapse girdiği merak konusu olurken, "Ümit Karan neden cezaevine girdi?" sorusu kullanıcılar tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Peki, Ümit Karan hangi suçtan ceza aldı ve nasıl bir süreç yaşandı? Ümit Karan neden cezaevine girdi? İşte detaylar...

ÜMİT KARAN NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Sabah'ın haberine göre, Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

Güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı. Ümit Karan, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmada savunmasına şu sözlerle devam etmişti: "Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür" Ümit Karan'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" dedi. Bunun üzerine araya giren Karan'ın avukatı "Başka bir şey söylemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Karan neden cezaevine girdi?

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldi ve Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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