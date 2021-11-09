Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Ümit Karan, Fatih Terim'e duyduğu saygının ne derece büyük olduğundan bahsetti. Karan, "Fatih hoca ile telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum" dedi.
Sarı-Kırmızılılar'ın efsane forvetlerinden Ümit Karan, Sabah'a verdiği röportajda Fatih Terim'e duyduğu saygının derinliğinden bahsetti. Karan, daha önceki röportajlarda da Terim'e karşı duyduğu hayranlığı ve saygıyı vurgulamıştı.
"İKİ KİŞİ VAR"
Karan, "Telefonla konuşurken bile ayağa kalktığım iki kişi var. Biri kayınpederim diğeri Fatih Terim'dir" dedi.
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
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