Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum - Haberler Spor
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Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum

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Galatasaray'ın efsane futbolcularından Ümit Karan, Fatih Terim'e duyduğu saygının ne derece büyük olduğundan bahsetti. Karan, "Fatih hoca ile telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum" dedi.

Sarı-Kırmızılılar'ın efsane forvetlerinden Ümit Karan, Sabah'a verdiği röportajda Fatih Terim'e duyduğu saygının derinliğinden bahsetti. Karan, daha önceki röportajlarda da Terim'e karşı duyduğu hayranlığı ve saygıyı vurgulamıştı.

Ümit Karan, Fatih Terim'le telefonla konuşurken bile saygıdan ayağa kalktığını itiraf etti

"İKİ KİŞİ VAR"

Karan, "Telefonla konuşurken bile ayağa kalktığım iki kişi var. Biri kayınpederim diğeri Fatih Terim'dir" dedi.

Ümit Karan, Fatih Terim'le telefonla konuşurken bile saygıdan ayağa kalktığını itiraf etti

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