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Ümit Davala'nın havai fişekle imtihanı, sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'nın, yeni yıl kutlamasında havai fişekle imtihanı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

02.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:14

Yardımcı Antrenörü , yeni yıla sevdikleriyle birlikte Berlin'de girdi. Yeni yıl kutlamalarında havai fişeklerin havada uçuştuğu şehirde renkli görüntüler ortaya çıktı.

DAVALA İSTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Davala da bir düzenek yardımıyla havai fişek patlatmak istedi. Deneyimli antrenörün fişeği ateşe vermesinden sonra çıkan kıvılcımlardan eli yandı ve düzeneği yere düşürdü. Bu sırada da havai fişek patladı. Davala'nın bir arkadaşının çektiği görüntü, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


Haber Videosu

: Ümit Davala'nın havai fişekle imtihanı, sosyal medyada gündem oldu
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