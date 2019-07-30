Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun...

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun...

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Kaynak: AA
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