Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak

Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak.

Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak

Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan da veren turnuvada Türkiye'yi 5 kadın ve 3 erkek sporcu temsil edecek.
28 Haziran'da sona erecek organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Kadınlar
Nergiz Altıntaş (Klas 3)
Hatice Duman (Klas 3)
Kübra Korkut (Klas 7)
Merve Cansu Demir (Klas 10)
Neslihan Kavas (Klas 9)
Erkekler
Abdullah Öztürk (Klas 4)
Ali Öztürk (Klas 5)
Nesim Turan (Klas 4)

Kaynak: AA
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