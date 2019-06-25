Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası, yarın Mısır'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan da veren turnuvada Türkiye'yi 5 kadın ve 3 erkek sporcu temsil edecek.

28 Haziran'da sona erecek organizasyonda mücadele edecek Türk sporcular şunlar:

Kadınlar

Nergiz Altıntaş (Klas 3)

Hatice Duman (Klas 3)

Kübra Korkut (Klas 7)

Merve Cansu Demir (Klas 10)

Neslihan Kavas (Klas 9)

Erkekler

Abdullah Öztürk (Klas 4)

Ali Öztürk (Klas 5)

Nesim Turan (Klas 4)

Kaynak: AA