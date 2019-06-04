Uluslararası Medikal İnovasyon ve İşbirliği Forumu Fangchenggang'da gerçekleşti

Uluslararası Medikal İnovasyon ve İşbirliği Forumu (Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu) Fangchenggang şehrinde gerçekleştirildi.

Şanghay İşbirliği Organizasyonu Arkadaşlık ve İşbirliği Komitesi (Shanghai Cooperation Organization Good-Neighborly Friendship and Cooperation Committee) ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi eş sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası Medikal İnovasyon ve İşbirliği Forumu (Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu) Fangchenggang şehrinde gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirmede; Şanghay İşbirliği Organizasyonu-SCO (Shanghai Cooperation Organization) ilk defa sağlık, işbirliği, inovasyon temalı uluslararası medikal inovasyon ve işbirliği forumu gerçekleştirerek SCO çerçevesinde medikal inovasyon ve işbirliğinin paylaşımı ve oluşumuna yönelik bir platform oluşturdu.

Ulusal sağlık, afetten kurtulma, hastalık önleme ve kontrol, tıbbi hizmetler, geleneksel tıp, sağlık yönetimi, tıp ve hemşirelik, tıp eğitimi ve bilimsel araştırma, tıp personeli değişimleri gibi konular ele alınarak geniş çaplı fikir birliğine varıldığı kaydedilirken, forum kapsamında çoklu işbirliği anlaşmaları gerçekleştirildiği açıklandı. Ayrıca, Uluslararası Medikal İnovasyon İşbirliği Forumuna ilişkin Fangchenggang Deklarasyonu da (Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu) yürürlüğe konulduğu bilgisi verildi. Forum kapsamında Şanghay, Çin'de 'Çin-Şanghay İşbirliği Organizasyonu Medikal İnovasyon ve İşbirliği Komitesinin' kurulmasına da karar verildi.

Fangchenggang şehri, 'bir ilçe ve iki şehir' fikrini esas alarak şehirde uluslararası açık medikal deney bölgesinin kurulmasını ve bu sayede Çin-Hindistan endüstriyel farmasötik üretim parkını, ABD-Avrupa endüstriyel yeni özel ilaç üretim parkını ve Rusya endüstriyel farmasötik parkını içeren deney bölgesinde uluslararası farmasötik üretim bölgesi ve uluslararası medikal ve sağlık bakım ilçesi oluşturmayı amaçlıyor.

Filipinler, Tayland ve Ukrayna gibi 21 ülkenin 800'ün üzerinde hükümet yetkilisi, tıp uzmanları ve bilim insanları foruma katılım gösterdiği bilgisi verilirken, katılımcıların tamamı, SCO üye devletler, gözlemci ülkeler ve diyalog ortaklarını temsil etti. - PEKİN

Kaynak: İHA