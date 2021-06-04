Uluslararası Kayak Federasyonu yeni başkanı Johan Eliasch oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Uluslararası Kayak Federasyonu yeni başkanı Johan Eliasch oldu

Uluslararası Kayak Federasyonu yeni başkanı Johan Eliasch oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zürih'te geçtiğimiz yıl yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 52'nci Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kongresi gerçekleşti.

Zürih'te geçtiğimiz yıl yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen 52'nci Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kongresi gerçekleşti. Yeni başkan Johan Eliasch oldu.

FIS Başkanlık ve FIS Yönetim Kurulu seçimlerinin yapıldığı kongre covid-19 pandemisi nedeniyle zoom üzerinden üye ülkelerinin katlımı ile Slovenya' da gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Kayak Federasyonu adına Başkan Ali Oto ve FIS Delegesi Necati Kaplan katıldı. Mevcut başkan Gian Franco Kasper, Sarah Lewis, Johan Eliasch ve Mats Arjes'in aday olduğu kongrede katılımcılardan 65 oy alan Johan Eliasch FIS'in yeni başkanı seçildi. Seçim sonrasında Ali Oto'yu arayan Johan Eliasch, desteklerinden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki dönemde Türkiye ile yakın temasta olacaklarını ifade etti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası Kayak Federasyonu yeni başkanı Johan Eliasch oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 17:12:50. #1.13#

title