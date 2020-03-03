Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı 19 Mart'ta kapılarını açacak

03.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:32

TÜYAP ve Oyuncakçılar Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, 19-22 Mart'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, 9 ülkeden 90'a yakın firma, 125 markanın ürünlerini tanıtmak üzere fuara katılacak. Fuarda bu yıl 1000'i yabancı olmak üzere 5 bin ziyaretçi hedefleniyor.

Fuar, yurt içi ve yurt dışı oyuncak perakende ve toptancılarından kırtasiye perakende ve toptancılarına, bebek ürünleri ve çocuk tekstil mağazalarından eğitim kurumlarına sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak. Fuar, yaklaşık 6 bin metrekare alanda düzenlenecek.



3.Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı'nda peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar binlerce ürün sergilenecek. Ziyaretçiler, bu ürünleri tanıma ve inceleme imkanı bulacak. Sektör profesyonellerine ve B2B görüşmelere açık fuarda, perakende satış olmayacak. Bu nedenle 15 yaş altı misafirler de fuara kabul edilmeyecek.

"Yabancı ziyaretçiler bizim için çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, geçen yıla göre katılan firma sayısının yüzde 60 arttığını belirterek, "2020 yılının sektörel anlamda en kapsamlı ilk buluşması olan İstanbul Uluslararası Oyuncak Fuarı, birbirinden renkli en yeni ürünlerini sergileyecek çok sayıda üretici firmanın katılımı ile gerçekleşecek. Fuarda önemli iş birlikleri ve ihracat bağlantıları kurulacak. Fuarımız, bu sene KOSGEB'den uluslararası ihtisas fuar desteği alan fuarlar içindedir. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda fuara yönelik alım heyetleri B2B eşleştirme programı düzenleneceğini de belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

OYDER Başkanı Esin Yürür de fuarlardan en büyük beklentilerinin ihracat rakamlarının artmasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yabancı ziyaretçiler bizim için çok önemli. 2019 yılında oyuncak ihracatımızda artış olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 45 milyon dolar düzeyine ulaştık. İç pazarın daralması üreticilerimizi ihracata yönlendiriyor. 2019 yılında TL olarak pazarımızın yaklaşık yüzde 20 civarı büyüdüğünü ve raf fiyatlarıyla yaklaşık 3,2 milyar lira düzeyine geldiğini tahmin ediyoruz. Dolar kurundaki değişim nedeniyle 550 milyon dolar seviyesine ulaştığımızı da söyleyebiliriz. Ancak büyüme çoğunlukla fiyat artışlarından geldi. Adet bazında büyümedik. İthalat rakamlarımızda daralma da sürüyor. 2018 sonunda 262 milyon dolar olarak gerçekleşen oyuncak ithalatı, 2019 yılında bunun yüzde 60'ı civarında kaldı."

Kaynak: AA