Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası Kırşehir'de düzenlenecek
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Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası Kırşehir'de düzenlenecek

Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası Kırşehir'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

2021 Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası, Kırşehir'de yapılacak.

2021 Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası, Kırşehir'de yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuva, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında Kırşehir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile 13-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvada dereceye giren sporculara 35 bin 500 TL değerinde ödül dağıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası Kırşehir'de düzenlenecek - Haberler Spor
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