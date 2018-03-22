Yerli Baz İstasyonu ULAK'ın İlk Teslimatı Nisan'da Yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine, bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen LTE-A teknolojisinin kullanıldığı makrocell baz istasyonlarının yerli olarak geliştirilmesine yönelik ULAK Projesi'nde üretimlerin başladığını söyledi.

"TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ"

Aselsan'ın ana yüklenici, Netaş ve Argela'nın alt yüklenici olduğu ULAK Projesi'nde, geçen yıl kurulan ULAK Haberleşme AŞ'nin projenin koordinasyonunu ve sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu projeyle 4,5G ticari, evrensel hizmet ve kamu güvenliği şebekelerinde kullanılmak üzere değişik frekans bandlarında yerli LTE-Advanced makrocell baz istasyonları geliştirilmektedir. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 4,5G baz istasyonlarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesiyle Türkiye stratejik olarak çok önemli bir kazanım sağlayacak. Kırsal kesimlerimiz de dünyanın her yerine ulaşabilecek."

"TÜRKİYE İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra yeni gelişen teknolojilerde önde olmak açısından atılan bu adımın Türkiye için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Arslan, "Bakanlığımız, ULAK Projesi'ne ilk günden beri verdiği desteği, Haberleşme Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Evrensel Hizmet Projeleri' kapsamında kırsal bölgelerde kurdurduğu mobil haberleşme altyapılarında belli oranlarda ULAK baz istasyonlarının kurulum şartı getirerek göstermiştir." dedi.

Bu kapsamda, Evrensel Mobil Kapsama Projesi'nin 1. fazında daha önce kurulum yapılan bin 799 yerleşim yerine 4,5G mobil genişbant hizmeti götürülmesi için imzalanan sözleşmede en az yüzde 10 ULAK ürünleri kullanımı şartı konulduğunu anımsatan Arslan, gelinen noktada proje kapsamında 489 baz istasyonunda 4,5G yükseltmelerinin ULAK ürünleriyle yaptırıldığını bildirdi.