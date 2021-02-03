Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda
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Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda

03.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:42

Beşiktaş maçına yaptığı kurtarışlarla damga vuran Uğurcan Çakır'ı Lyon ve Roma'dan yetkililerin izlediği ortaya çıktı. Başarılı performansıyla dünya devlerini kendisine hayran bırakan genç file bekçisi değerine değer kattı. Fırtına'ya yaz döneminde astronomik teklifler gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor.

Bordo-mavililerin başarılı file bekçisi son olarak Beşiktaş'la oynanan kritik maçta olağanüstü bir performans ortaya koyarak galibiyette başrol oynamıştı. Uğurcan sadece Trabzonspor taraftarını değil kendisini izlemeye gelen scoutları da mest etti.

Habere göre; Lyon ve Roma adına yetkililer dev maçta Uğurcan'ı izlemek için tribündeydi. Lyon hem Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i hem de Uğurcan'ı seyretmeye geldi.

HEDEF EURO 2020

Müsabakanın ardından her iki kulübün yetkilileri de Uğurcan'a deyim yerindeyse hayran kaldı. Devre arasında başarılı eldiven için gelen önerileri değerlendirmeye bile almayan Fırtına'nın planı sezon sonu...

Uğurcan'ın bu performansını devam ettirmesi halinde EURO 2020'de de vitrine çıkacağını öngören yönetim astronomik rakamlara Uğurcan'ı satmak istiyor. Lyon ve Roma'nın yanı sıra genç file bekçisine Avrupa'dan çok sayıda talip var.

(Hürriyet)

Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda
Haber Yorumları (4)
SELİM: başarılar eminim ki geleceğin en iyi kalecilerinden
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
ÇOŞKUN: Uğurcan ve altay arasında müthiş bir rekabet var dün akşam fenevin maçını izleyenler görmüştür Ikisininde yolu açık olsun
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BJK: Bundan bir cacık olmaz. Medya kaldırıp indirir
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