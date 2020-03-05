Uğur Önver'in 12'nci kitabı olan 'Büyük Sır' romanı tanıtıldı

05.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:28

Uğur Önver: Büyük Sır benim ustalık eserim

"Çok iddialıyım, kitabı okuyup beğenmeyenlere parasını geri vereceğim"

"Film tadında çok keyifli bir roman""Büyük Sır kitabı için 2 yıl çalıştım"

Özgür KABAN - Yağmur YETİMOĞLU/ İSTANBUL, - Spor camiasının tanıdık isimlerinden Uğur Önver'in yeni romanı "Büyük Sır'ın" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı sonrası Büyük Sır romanının yazarı Uğur Önver, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.Büyük Sır'ın yazdığı 12'nci kitabı olduğu ve bu nedenle çok mutlu olduğunu belirten Uğur Önver, "İnanılmaz mutluyum çünkü Büyük Sır benim 12'nci kitabım. 11 yıldır kitap yazıyorum ama ilk defa bu kadar iddialıyım. İddiam da şu; 'öyle güzel bir kitap yazdım ki okuyup beğenmeyene parasını geri vereceğim'. Bu kadar net ve açığım. Dili ve konusu inanılmaz farklı. Her yaştan insana hitap ediyor ve her şeyden önemlisi okuyan bu kitabı yaşıyor. Herkes kendinden bir şeyler bulacak. Çünkü karakterler çok renkli. Öyle bir hikayesi var ki sonunda oldukça şaşıracaksınız. İçinde büyük bir sır var, sürpriz bir sonlu. Zaten kitabın adı da buradan geliyor. Çok heyecanlı ve mutluyum çünkü bu benim ustalık eserim. Geride kalan 10 kitaptan farklı burada bütün yazarlık tecrübemi konuşturabilmem diye düşünüyorum" dedi."FİLM TADINDA ÇOK KEYİFLİ BİR ROMAN"Büyük Sır romanının okunmasının çok keyifli olduğunu söyleyen Uğur Önver, "25 yıllık sunucu geçmişimden dolayı da bu kitapta birçok unsuru içine nakış gibi işledim. Başroldeki karakter Melis benden de bir parça, benim ruhumu da yansıtıyor. Ben de küçükken sunucu olmak istiyordum ve oldum, hayallerime kavuştum. Acaba Melis kavuşabilecek mi veya hangi zorluk ve engellerle karşılaşacak? Çok keyifli, okuması çok kolay, film tadında bir roman oldu. Büyük Sır'a gençlik romanı demek istemiyorum çünkü 70-80 yaşındaki bir insandan bu romanı okuduğunda çok büyük keyif alacak" diye konuştu."BÜYÜK SIR KİTABI İÇİN 2 YIL ÇALIŞTIM"Bu roman için 2 yılını harcadığını ifade eden Uğur Önver, "Bu kitapta bir grup genç var. Sunucu adayı gençler. Çocukluk hayalleri bir müzik kanalında sunucu olabilmek. Ama bu yolda öyle zorluklar, taşlar, engeller var ki siz okurken 'nasıl yani' diyorsunuz. O nasıl yanilerin belleğinizde yarattığı efektleri bu kitabı keyifli hale getiriyor, zenginleştiriyor ve bence bu kitabı bambaşka bir evrene taşıyor. Diğer kitaplardan ayrılmasını ve bu kadar iddialı olmasını özellikle istedim. Ben bu kitap için 2 yıl çalıştım. Kolay bir şey değil. Ben şu ana kadar yazdığım 10 kitabı yaklaşık 5-6 ay civarlarında bitirdim ama sadece bu kitap için 2 yılımı harcadım. Çünkü öyle bir kurgu gerekiyordu ki bu kurgu fantastik olmalıydı ve mükemmel oldu" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kitaptan detaylarUğur Önver'in kitapları imzalamasıGenel detaylar

Uğur Önver'in açıklamaları

Kaynak: DHA