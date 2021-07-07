Uğur Derin Dondurucuyla, her mevsime yer var
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Uğur Derin Dondurucuyla, her mevsime yer var

Uğur Derin Dondurucuyla, her mevsime yer var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma, mutfaklarda her mevsime yer vermek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma, mutfaklarda her mevsime yer vermek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Bayramdaki ihtiyaçların yanı sıra özellikle yaz sezonunda kış hazırlığı yapan hanımların vazgeçilmezi olan Uğur Derin Dondurucu, gıdaları ilk günkü tazeliğiyle korurken geniş iç hacimleri sayesinde de birçok gıdayı saklamanıza olanak sağlıyor.

Gelişen teknolojiye rağmen, koronavirüs salgını ile birlikte sağlıklı gıdaya ulaşım kadar gıdaları uzun süre teknoloji yardımı ile ilk günkü tazeliği ile korumanın öneminin birkez daha ortaya çıktığını belirten Uğur Derin Dondurucu yetkilileri, "Pandemi süreci insanları uzun süre evden çıkmadan da hayatın idamesinin önemini gösterdi. Bu kapsamda pek çok kişinin en önemli destekçisi derin dondurucu oldu. Geniş iç hacmi, şık tasarımları ve tüm alanlara uygun ürün boyutlarıyla mutfaklara değer katmaya devam ediyoruz. Geniş hacimleri sayesinde kalabalık nüfuslu ailelerin, gıdaları haftalarca saklamasına imkan sağlarken insanlarımızın gıdaları ilk günkü gibi taptaze saklamasına imkan tanıyoruz. Üstelik, ani elektrik kesintilerinde bile gıdaları uzun saatler boyunca bozulmadan koruyor. Kısacası her mevsimin tazeliğini koruyan, derin dondurucunun ustası Uğur'da tüm mevsimlere yer var" diyerek hem yaklaşan bayramın hem de kış hazırlıklarının yapıldığı bu sezonda hayatı kolaylaştırmak isteyenleri Uğur yetkili bayilerine ve www.ugur.com.tr'ye davet ettiler. - AYDIN

Uğur Derin Dondurucuyla, her mevsime yer var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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