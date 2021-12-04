Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü! Galatasaray maçında yok - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü! Galatasaray maçında yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü! Galatasaray maçında yok

DG Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, A Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

DG Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, A Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Çiftçi, gelecek hafta Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 1-0 Sivasspor'un galibiyetiyle sonuçlanana Alanyaspor karşılaşmasının 85. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, sarı kart gördü. Maçın 86. dakikasında da rakibine yaptığı faul sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı ve Çiftçi oyun dışı kaldı.

29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray maçında görev alamayacak. - SİVAS

Devlerin belalısı olan Alanyaspor, sert düşüşe geçti! Bir çelme de Sivasspor'dan

Devlerin belalısı olan Alanyaspor, sert düşüşe geçti! Bir çelme de Sivasspor'dan

 İki Avrupa devi Kerem'i çok istiyor! Aslan'ın yıldızı için konuşulan para akıllara zarar

İki Avrupa devi Kerem'i çok istiyor! Aslan'ın yıldızı için konuşulan para akıllara zarar

 TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi

TFF'de Nihat Özdemir dönemi bitiyor mu? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title