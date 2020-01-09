Ufresh soğuk hava depoları hizmete açıldı

09.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:46

1954 yılında ticarete başlayan, yatırım yaptığı sektörlerde Ulusal liderliklere sahip ve dünyada söz sahibi markalar yaratmayı başaran Uğur Şirketler Grubu'nun son iştiraki Uğur Entegre Gıda Firması, Ufresh Soğuk Hava Depoları (USHD) markası ile kiralık soğuk hava deposu hizmetini açtığını kamuoyuna duyurdu.



Ufresh markasıyla 2011 yılında kurutulmuş meyve işleme sektöründe faaliyetlerine başlanmış olan Uğur Entegre Gıda yeni iştiraki olan soğuk hava kiralama sektörüne adım attı.



Ufresh Soğuk Hava Deposu Üretim Müdürü Dinçer Demirayak, yeni iştirakleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Grup şirketlerinden Uğur Soğutma'nın güvenli gıda saklama konusundaki yaklaşık 60 yıllık tecrübesinin de güvencesiyle Ufresh Soğuk Hava Depoları bünyesinde bulunan -40, -18 ve 0 derece derecelerde 3 bin 800 metrküp soğuk oda hacmi ile 11 adet soğuk hava deposuyla hizmet vermeye başlamıştır. Şoklama ve saklama depolarımız toplamda bin 435 metrekare alana sahip olup 11 ayrı depodan oluşmaktadır. 11 soğuk hava deponun 2 tanesi -40 derece şoklama deposu, 1 tanesi -18 derece saklayabilme, 8 tanesi de 0 derecede saklama özelliğine sahiptir" dedi.



Bu yatırımın firmalara önemli bir katkı sağlayacağını savunan Demirayak, "En son teknoloji kullanılan soğuk hava depolarımızda oda ve kilo bazında kiralanabilmektedir. Ufresh Soğuk Hava Depoları'nda her çeşit yaş ve kuru meyve, sebze, yumurta, süt ve süt ürünleri, derin dondurulmuş ürünler depolanabilmektedir. Tesisimizde ürün temizleme ve paketleme sistem hizmeti hijyenik ve profesyonel imkanlarla yapılabilmektedir. Bölgedeki üreticinin ve tüccarların soğuk hava depoları ihtiyacına cevap verebilecek, ulusal ve uluslararası soğuk zincir kullanan firmaların bölgedeki desteğini sağlayacaktır. Ufresh Soğuk Hava Depoları için detaylı bilgiyi ve iletişim bilgilerini yeni açılan www.ushd.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA