UEFA, Zlatan İbrahimovic hakkında soruşturma başlattı
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UEFA, Zlatan İbrahimovic hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Zlatan İbrahimovic hakkında soruşturma başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA, Zlatan İbrahimovic hakkında etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma başlattı.

UEFA, Zlatan İbrahimovic hakkında etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma başlattı.

FIFA ve UEFA müsabakalara katılan oyuncuların oyun şirketlerinde mali çıkarlarının olmasını yasaklarken, Zlatan Ibrahimovic'in Malta merkezli oyun şirketi Berhard'ın ortağı olduğu açıklandı.

UEFA bugünden itibaren disiplin kurallarının 31.4 maddesine uygun olarak, 39 yaşındaki oyuncunun oyun şirketinde mali menfaati olduğu iddiasına karşı bir disiplin soruşturması başlattıklarını duyurdu.

FIFA ve UEFA etik düzenlemeleri, bunu ihlal eden oyuncuların 1 Milyon İsveç kronu (989.900 TL) para cezası ve futbolla ilgili tüm faaliyetlerden en fazla üç yıl süreyle uzaklaştırılması ile cezalandırılacağını açıkça belirtiyor. - STOCKHOLM

UEFA, Zlatan İbrahimovic hakkında soruşturma başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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