UEFA yetkilileri, Webo'ya ırkçılık yapan hakem için 4 koruma görevlendirdi

Dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından UEFA, Rumen hakemi dört korumadan oluşan eskortla soyunma odasına gönderdi. Koruma görevlileri, hakem otele gidene kadar kendisine eşlik etti.

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminden sonra statta yaşananlar ortaya çıktı.

Başakşehir'de başta Demba Ba olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet, dördüncü hakeme tepki gösterdi. Paris Siant Germain'de forma giyen birçok isim de Başakşehir'e destek verdi.

"4 KORUMAYLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ"

Fransız basını, UEFA'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyurdu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti" denildi.

Takımların, Parc des Princes'ten ayrılmasının ardından dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun da korumalarla oteline gönderildiği belirtildi.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan ırkçılık skandalıyla ilgili olarak Romanya Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Romanya Futbol Federasyonu'nun PSG - Baakşehir maçındaki olayla ilgili açıklaması şöyle:

"Romanya Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - İstanbul Baakşehir maçında 14. dakikada yarıda kalan maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun dahil olduğu olayları not aldı. Karşılaşma devam etmedi ve UEFA konuyla ilgili soruşturma gerçekleştirecek. Romanya Futbol Federasyonu olarak olayı tam anlamıyla öğrenmek istiyoruz ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyoruz. Federasyon olarak konunun takipçisiyiz.

Romanya Futbol Federasyonu, herhangi bir ırkçı veya yabancı düşmanı eylemlere ve ifadelere kesin şekilde karşıdır!"