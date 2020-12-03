UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren ülkelerin yarı final eşleşmeleri belirlendi. Buna göre İtalya-İspanya ile Belçika-Fransa eşleşmelerinin galipleri finalde kupa için mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren dört ülke yarı final aşamasına kalmıştı. Yarı final eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu.

Euro 2020 gruplarında rakibimiz olan İtalya bir başka güçlü ekip İspanya ile eşleşirken Belçika ise Fransa'ya rakip oldu.

İLK KUPAYI PORTEKİZ KAZANMIŞTI

İkinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 1-2 Ekim 2021 ve 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak. İlk turnuvayı Portekiz kazanmıştı.