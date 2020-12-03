UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

03.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:37
UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren ülkelerin yarı final eşleşmeleri belirlendi. Buna göre İtalya-İspanya ile Belçika-Fransa eşleşmelerinin galipleri finalde kupa için mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren dört ülke yarı final aşamasına kalmıştı. Yarı final eşleşmeleri çekilen kura ile belli oldu.

Euro 2020 gruplarında rakibimiz olan İtalya bir başka güçlü ekip İspanya ile eşleşirken Belçika ise Fransa'ya rakip oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

İLK KUPAYI PORTEKİZ KAZANMIŞTI

İkinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 1-2 Ekim 2021 ve 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak. İlk turnuvayı Portekiz kazanmıştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Enes Batur Ivana Sert Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Yılmaz Vural
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 20:37:03. #1.15#
title