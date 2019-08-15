UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiltere'nin Liverpool takımı oldu.

15.08.2019 01:56
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiltere'nin Liverpool takımı oldu.
Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.
Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı.
Chelsea 3. kez kaybetti
Kupayı sadece 1998'de kazanabilen Chelsea, 3. kez kupayı rakiplerine kaptırdı.
2012'de Atletico Madrid ve 2013'te Bayern Münih'e mağlup olan Chelsea, 2019'da ise Liverpool karşısında kupayı yitirdi.
Süper Kupa maçları
Organizasyonda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yıl MaçSonuç
1973Ajax-Milan0-1, 6-0
1975Dinamo Kiev-Bayern Münih1-0, 2-0
1976Anderlecht-Bayern Münih1-2, 4-1
1977Liverpool-Hamburg1-1, 6-0
1978Anderlecht-Liverpool3-1, 1-2
1979Nottingham Forest-Barcelona1-2, 1-0
1980Valencia-Nottingham Forest1-2, 1-0
1982Aston Villa-Barcelona0-1, 3-0 (uzatma)
1983Aberdeen-Hamburg0-0, 2-0
1984Juventus-Liverpool2-0
1986Steaua Bükreş-Dinamo Kiev1-0
1987Porto-Ajax1-0, 1-0
1988Mechelen-PSV Eindhoven3-0, 0-1
1989Milan-Barcelona1-1, 1-0
1990Milan-Sampdoria1-1, 2-0
1991Manchester United-Kızılyıldız1-0
1992Barcelona-Werder Bremen1-1, 2-1
1993Parma-Milan0-1, 2-0 (uzatma)
1994Milan-Arsenal0-0, 2-0
1995Ajax-Real Zaragoza1-1, 4-0
1996Juventus-Paris Saint Germain6-1, 3-1
1997Barcelona-Borussia Dortmund2-0, 1-1
1998Chelsea-Real Madrid1-0
1999Lazio-Manchester United1-0
2000Galatasaray-Real Madrid2-1 (uzatma)
2001Liverpool-Bayern Münih3-2
2002Real Madrid-Feyenoord3-1
2003Milan-Porto1-0
2004Valencia-Porto2-1
2005Liverpool-CSKA Moskova3-1 (uzatma)
2006Sevilla-Barcelona3-0
2007Milan-Sevilla3-1
2008Zenit-Manchester United2-1
2009Barcelona-Shakhtar Donetsk1-0 (uzatma)
2010Atletico Madrid-Inter2-0
2011Barcelona-Porto2-0
2012Atletico Madrid-Chelsea4-1
2013Bayern Münih-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)
2014Real Madrid-Sevilla2-0
2015Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma)
2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma)
2017Real Madrid-Manchester United 2-1
2018 Atletico Madrid-Real Madrid 4-2
2019 Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla)
(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Organizasyon, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi.)

Kaynak: AA
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