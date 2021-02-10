UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını duyurdu! Hem takım, hem de maç sayısı artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını duyurdu! Hem takım, hem de maç sayısı artıyor

10.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:19
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını duyurdu! Hem takım, hem de maç sayısı artıyor

UEFA, 2024'ten itibaren geçerli olacak Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında takım sayısının 32'den 36'ya çıkacağını ve doğru orantıyla maç sayısının da 100 artarak 225 olacağını açıkladı.

UEFA, 2024'ten itibaren geçerli olacak Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını belirledi.

2024'ten itibaren geçerli olacak yeni formatta takım sayısı artacak ve 32'den 36'ya yükselecek. Buna paralel maç sayıları da artmış olacak. UEFA, hazırladığı taslağı üye 55 ülkenin federasyonuna gönderecek. Formatın son şekli, federasyonlardan gelecek son taleplerden sonra ortaya çıkacak.

MAÇ SAYISI 225'E ÇIKACAK

İlk turda oynanacak maç sayısı takım başına 6'dan 10'a yükselecek. Her gruba 4 takımın dağıldığı toplamda 8 gruptan oluşan klasik sistemin yerine, 36 takımın 9'ardan 4 gruba dağıtıldığı bir lig sistemine geçilecek. İsviçre sistemiyle birlikte Eylül-Aralık maç haftası sayısı 10'a, toplam maç sayısı da 96'dan 180'e çıkacak. Maç sayısı 100 artarak 225 olacak.

Bir takımın 10 farklı rakibe karşı oynayacağı grup aşamasında bu eşleşmeler seri başı olma durumu göz önünde bulundurularak belirlenecek. İlk sekiz takım son 16 turuna direkt çıkarken, ikinci 8 takımlık bölüm play off ile belirlenecek. Ligi 9 ila 16. sıra arasında tamamlayanlarla, 16-24 arasındaki sıralamada bulunan takımlar bu play off aşamasını oynayacak.

EK KONTENJAN GELİYOR

Katılımcı sayısının 32'den 36'ya çıkması da, ek 4 kontenjan oluşması anlamına geliyor ancak UEFA, yeni kontenjanın ne şekilde dağıtılacağının şu an için belirleyebilmiş değil.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Demet Akalın Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını duyurdu! Hem takım, hem de maç sayısı artıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 20:32:36. #1.16#
title