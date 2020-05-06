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UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor

06.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:13

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarını ağustos ayının ilk haftasında oynatmayı planlıyor. UEFA'nın ayrıca şartlar doğrultusunda Devler Ligi'nde format değişikliğine gitmesi gündemde.

Futbolun Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş normale dönmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Fransa basınında yer alan habere göre UEFA; dün Avrupa'nın önemli kulüplerinin başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantısının ana maddelerinden biri de Şampiyonlar Ligi maçlarının geleceğiydi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AĞUSTOS'TA BAŞLAYABİLİR

UEFA, toplantıda Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının Ağustos ayının ilk haftasında oynanmasının istendiğini belirtti. Torino'da oynanması beklenen Juventus-Lyon maçı için de 8 Ağustos tarihi ön plana çıktı. Bu sayede Devler Ligi'nin çeyrek final maçları da 10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanabileceği düşünülüyor.

MAÇLAR DEPLASMANLI OLARAK OYNANMAYABİLİR

Çeyrek final maçlarının ise hangi formatta oynanacağı netlik kazanmadı. Hatta bu tur, çift maç üzerinden deplasmanlı şekilde oynanmayabilir. Tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynanacak bir tur mücadelesi de seçenekler arasında. UEFA tamamen ilerleyen zamanlarda oluşacak şartlara göre bu kararı verecek. Şampiyonlar Ligi final maçının da daha önce planladndığı gibi İstanbul'da oynanması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ'NİN DE OYNANMASINI İSTİYOR

Yerel liglerin en geç temmuz ayı sonunda bitirilmesini isteyen Avrupa futbolunun patronu, Avrupa Ligi'nin de tüm şartlar zorlanarak oynatılmasının ve bitirilmesi niyetinde olduğunu belirtti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
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