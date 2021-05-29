UEFA, Şampiyonlar Ligi için 'Final Four' formatını devreye sokmaya hazırlanıyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi için tarihi bir karar almaya hazırlanıyor. UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'dan yanayım. Gerçekten harika, karlı bir iş olabilir. Yine de herkes görüşünü bildirecek, henüz bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı. Ceferin'in işaret ettiği uygulama hayata geçerse Şampiyonlar Ligi'nde takımlar yarı final turundan itibaren, UEFA tarafından seçilmiş bir şehre gidecek ve tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.