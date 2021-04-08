UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç sonuçları! 6-7 Nisan günün maçları kaç kaç bitti? PSG kazandı mı? M. City kazandı mı? Chelsea kazandı mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç sonuçları! 6-7 Nisan günün maçları kaç kaç bitti? PSG kazandı mı? M. City kazandı mı? Chelsea kazandı mı?

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç sonuçları! 6-7 Nisan günün maçları kaç kaç bitti? PSG kazandı mı? M. City kazandı mı? Chelsea kazandı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızırla devam ediyor. Bugün yapılan karşılaşmaların sonucunda PGS ve Cheslea kazanan taraf oldu. Peki, Bayern Munih - PSG ve Porto - Chelsea maçları kaç kaç bitti? Çeyrek final maç sonuçları kaç kaç? Golleri kimler attı? Detaylar haberimizde...

6-7 Nisan günlerinde Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynandı. Bu sonuçlara göre beraberlik yaşanmadı. 2 ev sahibi takım maçı kazanırken 2 deplasman takımı da kazanmış oldu. Peki maçlar kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi çeyrek final sonuçları kaç kaç?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ SONUÇLARI

6-7 Nisan günlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynandı. Sürpriz sonuçların da yer aldığı maçlar ve skorlar aşağıdaki gibidir.

6 Nisan Salı günü oynanan maçlar:

Real Madrid 3 - 1 Liverpool

Manchester City 2- 1 B. Dortmund

7 Nisan Çarşamba günü oynanan maçlar:

Bayern Münih 2 - 3 PSG

Porto 0 - 2 Chelsea

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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