UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç sonuçları! 6-7 Nisan günün maçları kaç kaç bitti? PSG kazandı mı? M. City kazandı mı? Chelsea kazandı mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızırla devam ediyor. Bugün yapılan karşılaşmaların sonucunda PGS ve Cheslea kazanan taraf oldu. Peki, Bayern Munih - PSG ve Porto - Chelsea maçları kaç kaç bitti? Çeyrek final maç sonuçları kaç kaç? Golleri kimler attı? Detaylar haberimizde...
6-7 Nisan günlerinde Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynandı. Bu sonuçlara göre beraberlik yaşanmadı. 2 ev sahibi takım maçı kazanırken 2 deplasman takımı da kazanmış oldu. Peki maçlar kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi çeyrek final sonuçları kaç kaç?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ SONUÇLARI
6-7 Nisan günlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynandı. Sürpriz sonuçların da yer aldığı maçlar ve skorlar aşağıdaki gibidir.
6 Nisan Salı günü oynanan maçlar:
Real Madrid 3 - 1 Liverpool
Manchester City 2- 1 B. Dortmund
7 Nisan Çarşamba günü oynanan maçlar:
Bayern Münih 2 - 3 PSG
Porto 0 - 2 Chelsea