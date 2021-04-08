UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç sonuçları! 6-7 Nisan günün maçları kaç kaç bitti? PSG kazandı mı? M. City kazandı mı? Chelsea kazandı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızırla devam ediyor. Bugün yapılan karşılaşmaların sonucunda PGS ve Cheslea kazanan taraf oldu. Peki, Bayern Munih - PSG ve Porto - Chelsea maçları kaç kaç bitti? Çeyrek final maç sonuçları kaç kaç? Golleri kimler attı? Detaylar haberimizde...